مرض الرعاش اضطراب في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي، وهو من الاضطرابات التي تتقدم وتزداد فيها حالة المريض سوءا بمرور الوقت، والذكور أكثر عرضة من الإناث للإصابة بمرض الرعاش بنسبة 50%.

ونقدم لكِ أعراض مرض الرعاش، بحسب "مايو كلينيك".

عدم اتزان وضعية الجسم

قد تنحني وضعية جسدك، أو قد تواجه مشكلات في التوازن نتيجة لمرض باركنسون.

تغير الكلام

قد تتحدث بهدوء أو بسرعة أو تشويش أو تتردد قبل التحدث، وقد يكون أكثر رتابة بدلًا من الطريقة المعتادة.

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الدوخة

ويُقصد به شعور المصاب بالدوخة وربما الإغماء، إلى جانب زغللة النظر عند الانتقال من وضعية الاستلقاء أو الجلوس إلى الوقوف، وعادةً ما تؤدي هذه الأعراض إلى حدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

الأرق

قد تتسبب مشكلة الأرق بكثرة نوم المصاب خلال ساعات النهار.