طُرق جديدة و"غريبة" لانتعال الصنادل ذات الأربطة عند تنسيقها مع بنطال كاجوال

في كل موسم تشهد ساحة الموضة، ظهور صيحات جديدة للأحذية وغياب أخرى، مع استمرار اتجاهات لفترة طويلة، وخلال عام 2019 انصب اهتمام عشاق الموضة على صيحة الصنادل ذات الأربطة، فكانت الأنماط التي طرحتها كل من The Row ،Christopher Esber، وبوتيغا فينيتا الأكثر شعبية.

ويتمثل جمال الصنادل ذات الأربطة في تنوعها، إلى جانب كونها أنيقة عند تنسيقها مع بنطلون جينز أو بنطلون كاجوال أو حتى فستان سهرة.

وقد لاحظنا مؤخرًا أن معظم الفاشينيستات يقمن بتنسيق الصنادل مع البنطلون من خلال عقد الأربطة فوق نهاية البنطلون، وقد تم رصد هذه الحيلة للمرة الأولى خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن لربيع / صيف 2020.

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كما خرجت عارضة الأزياء هيلي بيبر يوم الأربعاء الماضي في لوس أنجلوس، مرتدية كعبًا بالأربطة فوق بنطلون واسع؛ ما يثبت أن صيحة ربط الحذاء فوق البنطلون على وشك أن تصبح اتجاهًا سائدًا.

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