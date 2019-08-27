واشنطن - لايف ستايل
تسعي النجمة العالمية جنيفر لوبيز، أن توازن بين حياتها الشخصية والمهنية فبالرغم من انشغالها بحضور احتفالية خاصة فيلمها الجديد "Hustlers" قررت ان تعطي المزيد من الوقت لخطيبها لاعب البسبول الشهير اليكس رودريجيز.
التقطت عدسات مصوري "البابارتزي" عدة صور لجنيفر لوبيز خلال توجهها لأحد المطاعم الفاخرة في غرب هوليود لتناول العشاء في أجواء رومانسية مع رودريجيز .
ظهرت جنيفر لوبيز البالغة من العمر (50 عام) وهي مرتديه ملابس سوداء ذات تصميم أنيق إضافةً إلى حذاء رياضي باللون الأبيض وهو واحد من أرقي تصميمات دار أزياء "Alexander McQueen" ووصل سعره إلى 360 جنية استرليني.
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كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة أنيقة لـ "جنيفر لوبيز" خلال تناولها العشاء في أحد المطاعم في غرب هوليود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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