بالصور.. اصنعي طاولة قهوة مميزة من الأشياء البسيطة

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تصميم مميز وديكور مختلف هدف تسعى الكثير من السيدات في تحقيقه لوضع لمسات مختلفة في منازلهن، وتبدو في شكل أحسن ومظهر جذاب، ويمكن استغلال أبسط الأشياء لتحقيق ذلك.
وعرض موقع "أميزنج إنتيرير ديزاين" أفكار مختلفة لتصميم طاولة تقديم القهوة، وتعطي شكلا جذابا:
من الأشياء القديمة يمكن صنع طاولات قهوة مميزة، فمن خلال عربة خشبية قديمة يمكن تحويلها لطاولة قهوة مختلفة.
بدلا من الاستغناء عن الصناديق القديمة، يمكن تلوينها وطلائها من جديد بلون مناسب مع ديكور المنزل واستخدامها كطاولة قهوة مختلفة.
ومن الأفكار المختلفة أيضًا هي استغلال جذع الشجرة، وطلائه في صنع طاولة قهوة مميزة.
لعشاق الموسيقى، يمكن صنع طاولة مميزة بواسطة طبلة قديمة، وهي من الآلات الموسيقية، تصميم مميز لطاولة قهوة مصنوعة من طبل قديم مع لوح من الزجاج.
وأيضًا من الأفكار المختلفة، هي تحويل مقعد خشبي قديم إلى طاولة للقهوة.
ويمكن تحويل أريكة عثمانية إلى طاولة قهوة مختلفة، وهي من التصميمات المميزة أيضا التي يمكن استخدامها بشكل سهل.
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