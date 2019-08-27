داعبت الفنانة إسعاد يونس، الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، حيث قالت لها "إيه يا جماعة الحلاوة دي والجماعة دي؟"، فردت قائلة: "والله إنتي اللي جميلة وحلوة".
وأضافت "موسى"، أنها تُتابع برنامجها منذ سنوات عديدة، موضحة أنها درست إعلام وقدمت برامج عدة ولكنها بعد الزواج ابتعدت عن العمل الإعلامي، "انتي مخضرمة وبتعلم منك يا فنانة"، مستطردة: "الزواج ألهاني عن العمل الإعلامي، وبطلت أشتغل".
وتابعت: "مصطفى فهمي هو ليبرالي واجتماعي بس من جواه سي السيد".
كانت هذه تفاصيل خبر فاتن موسى عن زوجها: "مصطفى جواه سي السيد خلاني سبت الشغل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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