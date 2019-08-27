داعبت الإعلامية فاتن موسى، زوجها الفنان مصطفى فهمي، على الهواء، خلال استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، حيث قالت له " نقطة ضعفي فيه جمالة، بعشق جمالة وبحبه".
وأضافت "موسى"، أنه عندما تنشب بينهما أي مشكلة يّعوضها كثيرًا من الأشياء الجميلة مقابلها، مستطردة: "ساعات نوصل في النقاش لمرحلة الأسود اللي بتهجم على بعض، بس في الآخر بقول هو راجل البيت ومينفعش أزعله".
وأشارت إلى أنه عندما يريد مصالحتها يّطلب منها طبخ "بامية"، حيث ذكرت أنها لا تفقه أي شيء في الطبيخ سوى عمل "البامية"، فيما رد قائلا: "فيه خطوط حمرا ومش محتاجة مناقشة، وأنا مش عصبي أنا حمقي بس وبهدى بسرعة"، فردت مازحة: "لما يتحمق الزربونة بتطلع".
كانت هذه تفاصيل خبر فاتن موسى عن مصطفى فهمي: "جماله نقطة ضعفي.. وبعمله بامية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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