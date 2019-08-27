أعراض داء القطط عند المرأة

داء المقوسات أو التاكسوبلازما، مرض ينتج عن إصابة طفيل التوكسوبلازما جوندي، وهو أحد أكثر الطفيليات شيوعًا في العالم.

تحدث العدوى عادة عن طريق تناول اللحوم الملوثة غير المطهية جيدًا، أو التعرض للبراز المصاب بالعدوى، أو انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في أثناء الحمل.

التوكسوبلازما جوندي (T. gondii) كائن طفيلي وحيد الخلية يمكن أن يصيب معظم الحيوانات والطيور، ولأن الكائنات الحية المعدية تفرز فقط في براز القطط، فإنّ القطط البرية والمنزلية هي المضيف النهائي للطفيل.

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ورغم أنّه لا يمكن "التقاط" داء المقوسات من طفل أو شخص مصاب، لكن يمكن أن يصاب بالعدوى إذا تعاملت مع براز القط الذي يحتوي على الطفيلي، أو إذا لمست فمك بعد تنظيف القط، أو نظّفت صندوق فضلات أو لمست أي شيء لامس براز القط المصاب، ومن المرجح أن يكون الطفيلي في القطط التي تصطاد أو تتغذى على اللحوم النيئة.

ومن أعراض مرض القطط:

معظم الأشخاص الأصحاء المصابين بداء المقوسات ليس لديهم علامات أو أعراض ولا يدركون أنّهم مصابون، ومع ذلك يصاب بعض الأشخاص بأعراض وأعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا، بما في ذلك:

آلام الجسم

الغدد الليمفاوية

تورم

صداع الرأس

حمة

إعياء

ولكن إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية "إيدز"، أو تتلقى علاجًا كيميائيًا أو أجريت لك عملية زرع أعضاء مؤخرًا، قد تنشط العدوى بالتوكسوبلازما، وفي هذه الحالة قد تتطور الأعراض، بما في ذلك:

ارتباك

النوبات العصبية

مشاكل الرئة التي قد تشبه السل

الالتهاب الرئوي

عدم وضوح الرؤية الناجمة عن التهاب شديد في شبكية العين (داء المقوسات العيني)