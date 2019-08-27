طريقة عمل شاورما الكبدة

تعتبر الكبدة من الأطعمة التي يمكن طهيها بأكثر من طريقة في البيت، ومن بين تلك الطرق، الكبدة البانيه، والكبدة المشوية، وكذلك كبدة الشاورما، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عملها في البيت. المكونات 1/2 كيلو كبدة مقطعة. فلفل ألوان مقطع شرائح. زيت. 4 فصوص ثوم مفروم. ملح وفلفل أسود. Advertisements طريقة التحضير يشوح الفلفل الألوان في الزيت، ثم يزال من المقلاة. تقلى الكبدة في زيت، بعد تقطيعها قطع صغيرة. يضاف الثوم إلى الكبدة، ويقلب الخليط، حتى يتغير لونه. يضاف الملح والفلفل الأسود للكبدة، ويمكن إضافة كسبرة ناشفة. يضاف الفلفل الألوان للمقلاة ويقلب الخليط. تقدم ساخنة، مع الأزر أو في ساندويتشات.

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