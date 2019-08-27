فاتن موسى عن ارتباطها بمصطفى فهمي: "تهربت منه ثم رضخت لحبه"

استبعدت الإعلامية فاتن موسى، زواجها من الفنان مصطفى فهمي قبل 3 سنوات، قائلة، "هو عايش في مصر وأنا إعلامية لبنانية وعايشة في دبي".

وأضافت فاتن موسى، خلال استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، "بالرغم من جمال زوجي إلا أنني لم أفكر في الارتباط به، هو بصراحة جميل وياخد العين والتقوا في أحد المرات ونظر إليها نظرة لم تستوعبها في وقتها"، مضيفة أنها بعد ذلك نسيت الأمر واعتبرت أن لقاءها به مجرد صدفة ولن تتكرر.

وتابعت، "هو عاش حياته وأنا عشت حياتي، وقابلت نجوم كتير زي نور الشريف وعددا كبير من الفنانين، وبعدين التقينا صدفة مرة أخرى في مصر، افتكرت ساعتها النظرة اللي بصهالي لما شوفته أول مرة"، مازحة: "حاولت الهروب من الارتباط به ما قدرت، ولم أستوعب ما حدث".

واستكملت، "غرور على فكرة، بس أنا مش أي حد يأثر فيا بسرعة ومش بحب حاجة بسرعة، بشوف كتير وقليل، رضخت لحبه"، فيما قال مصطفى فهمي أنه هو من أعرب لها في بداية علاقتهما عن حبه الشديد لها.