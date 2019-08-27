- 1/2
- 2/2
جلسة تصوير حديثة لخبيرة التجميل والعارضة العراقية جيهان هاشم، تسببت في جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصويرها داخل أحد المساجد بالعراق.
أعلى سطح مسجد النداء بالعاصمة بغداد، نشرت العارضة العراقية صورها وهي في كامل أناقتها، وتقف بجوار قباب المسجد ذات اللون الأزرق، والمحفور عليها لفظ الجلالة، بحسب "بي بي سي".
رودا مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن رفضهم لتصرف جيهان، واعتبروا تصرفها انتهاكا لقدسية دور العبادة، وأطلقوا هاشتاجا مضادًا لها، ليصبح التريند الأبرز على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
بينما دافع نشطاء آخرين عنها بحجة أن الأمر لا يعد كارثة، بل هو طبيعي ولا يستحق كل هذا الصخب الذي يحيط به.
دائرة الانتقادات التي ألقيت على جيهان هاشم، اتسعت، لتصل إلى الجهات الدينية، حيث رفض ديوان الوقف السني في العراق ما قامت به خبيرة التجميل.
وأكد الديوان أنه سيقاضيها، مشيرا إلى أن المساجد أماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض.
كانت هذه تفاصيل خبر "فوتو سيشن" داخل جامع يثير أزمة.. وجهة دينية: "المساجد ليست للاستعراض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.