زوجة مصطفى فهمي عن حفل زفافهما بعد 3 سنوات زواج: "عايزة أعيش اللحظة"

حلّ الفنان مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى ضيفين على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وأعدت زوجة الفنان مصطفى فهمي "تبولة لبنانية" في مطبخ البرنامج، مؤكدة أنها لم تدخل المطبخ في حياتها إلا من أجل زوجها حسين فهمي وفي مطبخ البرنامج.

وكشف مصطفى فهمي وزوجته عن سبب إقامتهما حفل زفافهما مرة أخرى بعد زواجهما بـ3 سنوات، مشيرًا إلى أنهما فعلا ذلك بسبب عدم إقامتهما حفل زفاف لهما في المرة الأولى.

وقالت فاتن موسى إنهما أقاما حفل زفافهما بعد 3 سنوات لأنهما لم يقيما حفل زفاف كبير عند زواجهما وأقاما حفل زفاف بالفعل في لبنان وارتدت فستان فرح، مضيفة: "أنا زي أي بنت عايزة فرح وعايزة أعيش هذه اللحظة وفضلت أزن عليه".