طريقة عمل سموذي البلو بيري

سموذي البلو بيري من المشروبات المرطبة في فصل الصيف، يحبها الكبار ويعشقها الصغار، إليك طريقة تحضيره بسهولة وسرعة في المنزل. كوب عصير توت بري. ثمرة موز . كوب زبادي. Advertisements ملعقة كبيرة عصير ليمون. ٣/٤ كوب فراولة مجمدة. كوب ثلج مكسر. اخلطي جميع المكونات في الخلاط. ضعيها في أكواب التقديم، وقدميها مثلجة.

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