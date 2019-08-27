تحدث الفنان مصطفى فهمي عن موقف طريف وقع له في بداية زواجه من الإعلامية فاتن موسى، خلال استضافتهما في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".
وقال الفنان مصطفى فهمي: "مرة بقولها أنا تعبان قالت لي طب روح اتلقح هناك".
وأبدى مصطفى فهمي استغرابه من ردها عليه، معتبرا أنها سبته قائلا، "قولت لها عيب يا مدام هو احنا هنبدأ غلط"، مؤكدا أنها أبدت دهشتها من ذلك وأن كلمة "اتلقح" معناها "ارتاح" باللهجة اللبنانية.
واعترفت الإعلامية فاتن موسى أن عدد متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي زادوا بعد زواجها من مصطفى فهمي خاصة أن الأخير لا يستخدم "السوشيال ميديا" وأنها تستخدم حساباتها لنشر صورهم سويا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى فهمي عن زوجته اللبنانية: "قالت لي اتلقح ففكرتها بتشتمني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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