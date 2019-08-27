مصطفى فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته في برنامج "صاحبة السعادة"

حل الفنان مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسى ضيوفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc". وفاجأ الفنان مصطفى فهمي زوجته واحتفل بعيد ميلادها في البرنامج، وقدم لها تورتة عيد الميلاد، حيث كانت تحتفل بعيد ميلادها يوم تصوير الحلقة. واستأذن الفنان مصطفى فهمي الفنانة إسعاد يونس ليقبل زوجته وقبلها وشكرته زوجته قائلة "You made my day".

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