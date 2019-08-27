تدابير لتخفيف متاعب الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال معهد الجودة في القطاع الصحي، إنه يمكن للمرأة تخفيف متاعب الدورة الشهرية ببعض التدابير البسيطة مثل ممارسة الرياضة كالركض وممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا، بالإضافة إلى الحمامات الدافئة وحمامات الساونا والقِربة الساخنة.

وأضاف المعهد الألماني، أنه يمكن اللجوء إلى تعاطي المسكنات مثل الإيبوبروفين والنابروكسين.

أما إذا كانت الآلام شديدة للغاية وتزداد شدتها مع الوقت، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كانت الآلام الشديدة ترجع إلى أورام حميدة أو أمراض أخرى.