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تدابير لتخفيف متاعب الدورة الشهرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال معهد الجودة في القطاع الصحي، إنه يمكن للمرأة تخفيف متاعب الدورة الشهرية ببعض التدابير البسيطة مثل ممارسة كالركض وممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا، بالإضافة إلى الحمامات الدافئة وحمامات الساونا والقِربة الساخنة.

وأضاف المعهد الألماني، أنه يمكن اللجوء إلى تعاطي المسكنات مثل الإيبوبروفين والنابروكسين.

أما إذا كانت الآلام شديدة للغاية وتزداد شدتها مع الوقت، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كانت الآلام الشديدة ترجع إلى أورام حميدة أو أمراض أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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