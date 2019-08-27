"بوت البطة" نجم موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يمثل بوت البطة “Duck Boot” نجم موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة من ناحية وإحساسا بالراحة من ناحية أخرى.
وأوضحت مجلة “Elle” الألمانية، أن بوت البطة هو بوت ذو مقدمة مربعة “Square Toe”، مشيرة إلى أن هذا التصميم المسطح للغاية يجعل المرأة تشعر براحة فائقة أثناء المشي، فضلا عن طابعه المتفرد، الذي يخطف الأنظار.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بوت البطة يظهر في صورة بوت الكاحل أو بوت الكاوبوي أو البوت ذو الساق الطويل، مشيرة إلى أنه يتألق هذا الموسم بالأربطة أو يزدان بنقوش جلد الحيوانات كنقوش جلد الثعبان أو يتلألأ بالجلد اللامع.
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