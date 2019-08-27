بدون مساعدة من أحد، بنى "أنس" وخطيبته "آلاء" قصة حبهما التي بدأت بالنظرات، والصداقة، وانتهت بالعمل الجاد سعيا وراء حياة كريمة.
الشاب والفتاة السكندريان تقاسما التعب والقلق، وواصلا العمل ليلاً ونهاراً، طوال 45 يوماً، فكانا يدهنان الجدران، ويقومان بأعمال النجارة والكهرباء، لا لتأسيس عش الزوجية مع قرب زفافهما، وإنما لافتتاح معرض للصناعات والمشغولات اليدوية، في منطقة ميامى بمحافظة الإسكندرية.
"كنا عايزين نلم الدنيا بأقل تكلفة ممكنة، لأننا ما صدقنا لاقينا مكان وأجرناه، كنت بامسك البوية لأنس، وهو يبيض الحيطان، وعملنا أرفف خشب بإيدينا، وبقينا نشتغل مع بعض"، حسب آلاء صالح، خطيبة أنس عادل.
وافتتح المعرض بعد العمل على قدمٍ وساقٍ، ونتاج حبهما ودعمهما لبعض، حيث تقول "آلاء": "لينا ذكرى في كل ركن بالمكان، فاكرة لما كنت باحاول أطلع السلم، علشان أبيض الحيطان، ولما كنت بادق أول مسمار، والأكل سوا على الأرض، وماكناش بنرجع بيوتنا، علشان نلحق نخلص اللي علينا".
رغبتهما الشديدة فى تأسيس مشروع تجارى، يساعدهما على المعيشة مستقبلاً، جعلتهما يهتمان بهذا المعرض بدرجة أكبر من شقة الزوجية: "رغم أننا بنجهز شقتنا ونستعد للزفاف، لكن كنا بنسابق الزمن، علشان نخلص الجاليرى ونفتتحه زى ما كنا بنحلم".
ذكريات سعيدة ومرهقة كانت نتاج التجربة، وحرصت "آلاء" على تنظيم كل المشغولات، التي صنعتها يدوياً بشكل جذاب، وطرحها بأسعار بسيطة، ومنذ افتتاح الجاليري قبل أيام معدودة، شهد إقبالاً كثيفاً وترحاباً من الزبائن، فاق توقعاتها: "عندنا حاجات من أول 5 جنيه، لحد 200، علشان أي حد يدخل عندنا مايخرجش غير وهو شارى أى حاجة ويستفيد".
كانت هذه تفاصيل خبر "يا سلام على حبي وحبك".. "آلاء وأنس" يؤسسان معرضا فنيا لتأمين حياتهما الزوجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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