يعتبر تارت الخوخ من الحلويات التي يفضل الكثير تناولها، ونقدم لكٍ طريقة عمل تارت الخوخ، على طريقة نرمين هنو، مقدمة برنامج "زي السكر"، على "سي بي سي سفرة". المكونات 1 ونص كوب بسكويت. نصف كوب لوز بودرة. ربع كوب سكر. كوب زبدة. الحشو: 40 جم زبدة. 300 جم كريم تشيز. نصف كوب كريمة حامضة. كوب سكر. بيض. التوبينج. Advertisements 3 علب خوخ معلب. طريقة التحضير يخلط اللوز البودرة والسكر والزبدة المذابة مع البسكويت المطحون. يوضع خليط البسكويت في قالب تارت ويخبز لمدة ٥ دقائق. تخفق الكريم تشيز والكريمة الحامضة للحصول على ملمس ناعم للحشو. تضاف الزبدة والبيض والسكر ويخفقوا . يضاف الحشو فوق طبقة قاعدة التارت، ويخبز على حرارة 150 درجة لمدة 30 دقيقة. يترك ليبرد بدرجة حرارة الغرفة ويوضع في الثلاجة. يزين التارت بالخوخ ويقدم​.

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