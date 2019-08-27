طريقة عمل حلوى الجبن

حضري لأطفالك حلوى الجبن من المطبخ الدمشقي، وقدميها لهم عقب الطعام، بدلًا من شراء حلوى الشارع، لضمان جودتها وصحتها. وإليكِ الطريقة بخطوات بسيطة ودون تكلفة. مكونات حلوى الجبن كوب ماء كوب سكر كوب سميد ناعم كوب شربات كوب قشدة كوب جبنة موتزاريلا مبشورة ملعقة ماء ورد شربات فستق مجروش Advertisements طريقة تحضير حلاوة الجبن ضعي الماء على النار وأضيفي السكر، واتركيهما يغليان سويًا. أضيفي السميد والجبنة واقلبي جيدًا، ثم ماء الورد، حتى يتكون العجين. اسكبي العجينة على ورق نايلون شفاف ورقيقها جيدًا، ثم افردي القشدة عليها. لفي ورق النايلون "رول" واحفظيه في الثلاجة ثم ابدأي بتقطيعها. اسكبي الشربات والفستق على الحلوى، وقدميها باردة.

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