6 نصائح للحفاظ على صحة العين من الحروق والجفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذر مستشفى مورفيلدز دبي للعيون من أن طقس الصيف يمكن أن يشكل العديد من المخاطر المحتملة على صحة العين والرؤية، مثل حروق العين والجفاف.

وتعتبر هذه الأمراض مؤلمة وغالبا ما تؤدي إلى العديد من الأعراض والآثار الجانبية، مثل فرط الحساسية تجاه الضوء والألم والدموع وهالات حول الأضواء.

وللحفاظ على صحة العين خلال الصيف يقدم الدكتور نمير كافل حسين، استشاري طب عيون الأطفال بمستشفى مورفيلدز دبي للعيون، النصائح التالية:

1 - ارتداء النظارات الشمسية مع خاصية الحماية الكاملة من الأشعة فوق البنفسجية: من المهم للحفاظ على العين الحرص على ارتداء النظارات الشمسية للكبار، وأيضا للأطفال؛ فالتعرض لأشعة الشمس وكذلك التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية الشديدة قد يسبب حروقا شديدة لسطح العين ويصاحبها ألم شديد وحكة واحمرار مع ضبابية الرؤية.

Advertisements

2 - احرص على ارتداء نظارات واقية في المسبح لاحتوائه على حمض الهيدروكلوريك والكلور، والذي يمكن أن يؤدي إلى تطوير التهابات العين وتهيج القرنية وزيادة في إفرازات الدموع.

3 - استخدم بدائل الدموع أو قطرات العين؛ حيث يؤدي التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس إلى الإحساس بجفاف العين نتيجة زيادة معدل تبخر الدمع. لذا فإنه من الضروري استخدام بدائل الدموع أو قطرات العين للحفاظ على عيون رطبة خلال فترة الصيف.

4 - سواء كنت على الشاطئ أو في المسبح أو في الملعب، احرص على اتباع تعاليم السلامة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث يزيد معدل إصابات العين مع ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق كالركض والبستنة. لذا احرص دوماً على ارتداء النظارات الشمسية أو النظارات الواقية أثناء ممارسة مثل هذه الأنشطة.

5 - يعتبر اتباع حمية غذائية متوازنة وسليمة أمرا أساسيا للحفاظ على الصحة عموما، بما في ذلك صحة وسلامة النظر. لذا احرص على تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات لتعزيز صحة العين؛ فهناك العديد من الأطعمة الغنية بالموارد الغذائية، والتي تقلل من فرص إصابتك بأمراض العيون مثل: الجزر والبروكلي والسبانخ والأسماك والفواكه.

6 - توقف عن التدخين: عادة ما يحذر الأطباء من أخطار التدخين على صحة الجسم، بما في ذلك سلامة العين. يمكن أن تؤدي السجائر إلى مشكلات وأمراض عديدة بالعين قد تصل إلى الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين وارتفاع ضغط الدم والسكري، اللذان يعتبران من عوامل الخطر وراء الجلوكوما.