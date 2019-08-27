5 أنواع لارتفاع ضغط الدم بعضها شديد الخطورة.. أيهم تعاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
تتعدد أنواع ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب عدد كبير من المرضى، وذلك حسب أسبابه وكيفية حدوثه لدى كل حالة، ويعمل الطبيب المختص على تحديد نوع ارتفاع الضغط حتى يتمكن من وصف العلاج المناسب.
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