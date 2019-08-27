من جوليا روبرتس إلى بيلا حديد.. حذاء رياضي واحد وقعت في غرامه النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - جميع صيحات السبعينات والثمانينات والتسعينات عادت بالتدريج، حتى إن هناك قطعاً ربما كنا نراها على أمهاتنا، ولم نتوقع أن تكون جزءاً من خزانة هذا الموسم.



من ضمن خيارات النجمات لتزيين إطلالاتهن النهارية، عاد الحذاء الرياضي الأسود بتصميمه الكلاسيكي المميز لعلامة فانز Vans، وهو تصميم كان قد صعد إلى واجهة الموضة عام 1977، وشهد في ذلك الحين رواجاً ضخماً؛ كونه تصميماً مميزاً ومريحاً. بعد سنوات من الاختفاء وصعود أنماط متعددة من الأحذية الرياضية، لاحظنا أن عدداً من النجمات العالميات أعدن إحياء هذه القطعة.



كيف نسقت النجمات الحذاء الرياضي الكلاسيكي؟

حذاء رياضي واحد وقعت في غرامه النجمات



شوهدت النجمة العالمية جوليا روبرتس في إطلالة نهارية أنيقة ومريحة، حيث اعتمدت جمبسوت شورت من الدنيم الأزرق الداكن، ونسقت معه الحذاء الرياضي الأسود المزين بنعل أبيض، مع علامة جانبية بيضاء أيضاً.



أما العارضة بيلا حديد، فاختارت أن تضيف لمسة عصرية إلى حذاء فانز الكلاسيكي، حيث اعتمدت «تي شيرت» رياضياً باللون النيون الساطع مع شورت اليوغا.



كذلك نسقت كورتني كارداشيان الحذاء الرياضي الكلاسيكي مع إطلالة رياضية جذابة، اعتمدت بنطلوناً رياضياً واسعاً مع قطعة علوية كاشفة للبطن، أما شقيقتها الصغرى كايلي جينير، كعادتها، فنسقت هذا الحذاء المريح بأسلوب مُفعم بالأنوثة والإثارة، حيث اكتفت بفستان بقَصّة مستقيمة مع الحذاء الرياضي الأسود.



الأحذية الرياضية السوداء متوقع رواجها في الخريف

حذاء رياضي واحد وقعت في غرامه النجمات



يبدو أن الصيحات الكلاسيكية نالت إعجاب النجمات وأيقونات الموضة، لذلك من المتوقع أن يستمر الرواج حتى الموسم القادم، الخريف، بدليل أن بعض النجمات نسّقنه مع إطلالات خريفية عصرية.

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ذهبت عارضة الأزياء هايلي بالدوين إلى إطلالة خريفية عصرية؛ بتنسيق جاكيت البليزر الفضفاض مع جينز رمادي بخصر مرتفع وحذاء فانز كلاسيكي.



ظهرت الممثلة كريستين ستيوارت برفقة عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل، بالحذاء الرياضي نفسه الذي زيّن إطلالاتهما الخريفية، اختارت «ماكسويل» جاكيت رياضياً مطبعاً بالورد، في حين ذهبت «ستيورات» إلى تي شيرت خريفي أسود وجينز ممزق.

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