5 تنانير تناسب قصيرات القامة.. هكذا تنسقها الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - عادت التنانير لتزين إطلالة المرأة بعد أن كانت مقتصرة على الإطلالات الرسمية أو المسائية فقط. تظن النساء قصيرات القامة أن التنورة قطعة لا تناسبها وتزيدها قصراً، لكن العكس صحيح، اختيار التنورة المناسبة يساعد المرأة في أن تبدو ممشوقة وطويلة.

ظهرت التنانير بموديلات عديدة هذا العام، لكن هناك 5 صيحات تعد الأنسب للمرأة قصيرة القامة، وما يعزز هذا الاختيار هي إطلالات أشهر مدونات الموضة العرب، اللواتي لهن قامة قصيرة أيضاً.





1-التنورة المستقيمة

تنورة مستقيمة



تأتي التنورة المستقيمة في مقدمة التصاميم المناسبة للمرأة القصيرة، لكن عليكِ اختيار الطول المناسب بحيث لا تمتد بعد الركبة سوى بسنتيمترات محدودة، كذلك، يجب أن تكون بخصر عالِ وأن تٌنسق القطعة العلوية، سواء كانت قميص أو تي شيرت، داخل التنورة.



تميل الكويتية نهى نبيل إلى التنانير المستقيمة بطول ميدي، اعتمدتها من قبل بستايل المونوكروم أو اللون الموحد والذي يعزز الشعور بطول القامة أيضاً، حيث نسقت تنورة وردية مع كنزة من اللون نفسه، وأضافت لمسة عصرية بحقيبة خصر أنيقة.



2- التنورة القصيرة

تنورة قصيرة

هي القطعة التقليدية المرتبطة بالنساء القصيرات، حيث تسهم التنانير القصيرة في إظهار جزء كبير من الساق مما يعزز الشعور بالطول. اختارت المدونة المصرية نهى الشربيني ستايل التنورة القصيرة مغطاة بطبقة ماكسي من التول، نسقت معها تي شيرت أبيض.



3- تنورة بقصة A- line

تنورة بقصة A- line

من أفضل التنانير للمرأة القصيرة هي قصة الـ A- line لأنها تخفي عيوب البطن وتمنحكِ خط وهمي بديل للخصر، وجميعها تفاصيل تعزز القوام وتشعركِ بطول القامة.

يمكنكِ اختيار تنورة بتصميم الـ A line مطبعة برسوم برية وألوان صيفية مرحة، فقط نسقيها مع توب بسيطة بقصة محبوكة.



4- تنورة بنهايات متطايرة

تنورة بنهايات متطايرة

إذا كنتِ لا تفضلين الأطوال الصريحة، يمكنكِ اعتماد تنورة منتهية بأطوال غير متساوية، فهذا من شأنه يخفي الطول الحقيقي للساق. اعتمدت المدونة علا فرحات تنورة ساتان بكرانيش طولية ونهاية غير متساوية، ونسقتها مع توب أسود بكتف مكشوف.

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5- التنورة الماكسي

تنورة ماكسي

صعدت التنانير الماكسي لواجهة الموضة هذا العام، خاصة التصاميم المكسرة التي تعد خياراً مناسباً لأي امرأة قصيرة. يمكنكِ اعتماد تنورة ماكسي مع قطعة علوية بلون واحد لتمنحكِ قامة ممشوقة.

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