حقائب تناسب المرأة السعودية من المصمّمة عذبة البسام



كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - أبرزت المرأة السعودية في السنوات الأخيرة مواهبها وما تمتلكه من إمكانات كبيرة في جميع المجالات التي دخلتها، خاصةً ما يتعلق بالجمال والموضة والأناقة، وحققت نجاحات كبيرة، ونالت إعجاب كل مَن شاهد إبداعاتها.



ومن هؤلاء المصممات، تبرز السعودية عذبة البسام التي أظهرت موهبتها وروعة تصاميمها عبر علامة خاصة بالحقائب، تقدمها بتنسيقات مختلفة من خلال صفحتها في إنستجرام، على الرغم من أنها تحمل شهادة جامعية في علم الاجتماع.



"الخليج 365 نت" استضاف البسام في حوار شيق، كشفت فيه عن حبها لعالم الموضة والجمال ما دفعها إلى الالتحاق بدورات في تصميم الأزياء والحقائب، والمصادر التي تستمد منها تصاميمها، والأماكن التي تصنع فيها ما تبدعه.

مجموعة المصممة عذبة البسام الجديدة لـ صيف 2019



حدِّثينا عن بدايتك في عالم التصميم، ولماذا اخترتِ تصميم الحقائب؟

منذ الصغر وأنا لدي شغف كبير بعالم الأزياء، وقد كانت بدايتي عن طريق إنستجرام عبر عرض تنسيقاتي التي لاقت إعجاب كثيرين، لذا قررت الاحتراف في مجال التصميم، خاصة تصميم الحقائب التي أعشقها كثيراً.



من أين تستمدين أفكار تصاميمكِ، وكيف تختارين مواد الحقائب والألوان حتى تنالي إعجاب المرأة السعودية؟

المجموعة الأولى من التصاميم التي قدمتها، استوحيت فيها الألوان من الطبيعة، وفي المجموعة الثانية، استوحيت أفكاري من مناطق عدة في السعودية، خاصةً تلك التي تتميز بتضاريس جميلة، أما المجموعة الثالثة، فاستوحيت تصاميمها وألوانها من الأحجار الكريمة.

مجموعة المصممة عذبة البسام الجديدة لـ صيف 2019



لماذا تختارين جلد النعام والتمساح لتصميم مجموعاتكِ، وهل هناك إقبالٌ من السعوديات عليه؟

أستخدم نوعين من الجلود في تصاميمي، هما جلد التمساح الأصلي، وجلد النعام الأصلي. المرأة السعودية تتمتع بذوق عالٍ، وتسعى دائماً إلى التميز بشراء حقائب مصنوعة من هذين الجلدين، وهناك أمرٌ يجهله كثيرٌ من الناس، وهو أن جلد التمساح يُستخدم للمناسبات فقط، لأنه حسَّاس جداً، أما جلد النعام فأقوى منه، لذا يمكن استخدامه يومياً دون أن يتضرر، أو يتعرض إلى الخدوش.



أين يتم تصنيع حقائبكِ؟

يتم تصنيعها وتنفيذها يدوياً في مدينة الرياض تحت إشرافي الشخصي.



من وجهة نظركِ، متى تكون الحقيبة إضافةً إلى إطلالة المرأة السعودية؟

الحقيبة جزءٌ لا يتجزأ من أناقة المرأة عامةً، ومكمِّلٌ ضروري لإطلالتها وأناقتها.

مصممة الحقائب عذبة البسام



هل تكتفين بتصميم ما يدور في ذهنكِ، أم تلبين طلبات الزبونات أيضاً؟

أفضِّل الاكتفاء بما أصممه حتى لا يختلط حسي الفني ولمستي الخاصة مع تصاميم أخرى، وأحافظ على مستوى معين للماركة.



كيف تقومين بترويج حقائبكِ بما يسهم في استقطاب المرأة السعودية؟

لاحظت أن أي تصميم جميل وفخم ومميز يستقطب المرأة السعودية دون السعي إلى ترويجه.



ما العوامل التي تجعل الحقائب أنيقة، وما الذي يميز حقائبكِ عن الماركات الأخرى؟

يجب أن تكون ذات تصميم فريدٍ، وفي الوقت نفسه عملية، وما يميز ماركة "عذبة" فخامتها، ونوع الجلد المستخدم فيها.

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مجموعة المصممة عذبة البسام 2019



بماذا تنصحين المرأة السعودية عند اختيارها الحقيبة؟

أنصحها بأن تختار حقائب مميزة، تليق بذوقها الخاص.



هل تصممين حقائبكِ بنفسكِ، أم تفضلين شراء حقيبة من ماركة أخرى؟

منذ أن بدأت التصميم وأنا لا أهتم بأي حقيبة من أي ماركة كانت، ولا أحمل إلا حقائب من تصميمي.



كيف تصفين تجربتكِ في عالم التصميم، وما آخر إصدارات "عذبة"؟

الحمد لله، تجربتي ناجحة جداً، وأنا راضية عنها، وقد تمكَّنت من الوصول إلى العالمية عبر تصاميمي المميزة، وفخامة جلدها، وصنعها المتقن، أما آخر إصداراتي فكانت حقيبة تُحمل بطرق عدة "على الخصر، أو الكتف، أو كروس".



ما الذي ستبهرين به عاشقات الحقائب قريباً؟

سأبهرهن بتصاميم مميزة وأنيقة وعملية في الوقت نفسه.

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