فساتين سهرة سوداء موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - لا خلاف على أن فستان السهرة الأسود يعتبر من أساسيات خزانة كل سيدة أنيقة، لذا تتسابق دور الأزياء في كل موسم على تقديم موديلات مبتكرة وفخمة.

وأدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة فاخرة من فساتين السهرة السوداء ضمن مجموعاتها الجديدة للأزياء الجاهزة موضة خريف 2019 والتي كشفت عنها خلال الأيام الأولى من أسابيع الموضة.

Badgley Mischka





تعكس المجموعة التي جلبناها لكِ اليوم آخر صيحات الموضة للموسم الشتوي القادم، أكتشفيها وأنتقي منها ما يناسبك.



- اتجهت عدد من الماركات إلى تقديم فساتين السهرة بالقصة المستقيمة، فأكتظت منصات العروض بهذا التصميم الأنيق والمثالي لصاحبات القامة الممشوقة، طالعي أجمل الموديلات بتوقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji، رالف لورين Ralph Lauren وتوري بورش Tory Burch.



Noon By Noor



- حافظت فساتين السهرة المنفوشة على مكانتها ضمن صيحات الموضة، وبرعت ماركات مثل Adeam وباميلا رولاند Pamella Roland في تقديمها بقصات شديدة الأناقة، لاسيما فستان باميلا رولاند المميز بطوله القصير الذي يغطي الركبة بالكاد والمغطى بالكامل بالتطريز.



- حرصت ماركات شهيرة على إدراج فساتين السهرة بالكم الطويل ضمن عروضها، ما يعني خيارات منوعة تلائم المحتشمات والمحجبات خاصة بتوفر موديلات طويلة وفضفاضة مثل القطع الموقعة من براندون ماكسويل Brandon Maxwell وبروك كولكشن Brock Collection.

Christian Siriano





- أعادت ماركات كثيرة مثل كريستيان سيريانو Christian Siriano ومونيك لولييه Monique Lhuillier الفستان بالكتف الواحد أو بالكم الواحد إلى مشهد الموضة، وقدمته إما بتنورة مستقيمة القصة أو منفوشة.

- بخلاف الأحزمة المطابقة للون الفستان، قدمت ماركات مثل ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier فساتين مزينة بورود كبيرة ملونة على الخصر، أعتمديها فقط في حال كنتِ طويلة القامة أو جسمك على شكل الساعة الرملية لتبرزي رشاقة خصرك.

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