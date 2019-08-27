العباية السوداء على غرار خولة المراغي لإطلالة عملية أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - اختارت مدونة الموضة خولة المراغي عدة عبايات سوداء محتشمة خلال الفترة الماضية، والتي تتماشى مع جميع المناسبات، حيث اختارتهم بعناية وتصاميم أنيقة وعصرية تتميز بتداخل الألوان، والأشكال البسيطة الفريدة من نوعها، حيث تزينت خولة المراغي بـ عبايات عملية أنيقة منها عباية سوداء بخيوط من الأكمام وأسفل العباية، وعباية سوداء بفصوص من الأطراف السفلية وأطراف الأكمام، وتجملت بعباية بمطاط منقوش بالرمادي بشكل أنيق يزين الأكمام، كما ظهرت بعباية ذات تصميم واسع وخطوط عصرية من الفصوص السوداء في منتصف الأكمام وعلى امتداد العباية.

موديلات عبايات حرير ناعمة لإطلالاتِك

عباية سوداء من خولة المراغي



وللمناسبات اختارت عدة عبايات سوداء، أبرزها عباية سوداء بقماش أحمر وكسرات من المنتصف، وأطلت بعباية سوداء من الأمام وبُنيَّة من الخلف، يُجملها مربع كبير مزين بالريش البني ولمعة باللونين الأسود والذهبي، وارتدت عباية بتصميم عصري يجمع بين التنورة والبلوزة وزينت أطرافها بخطوط مخمل خضراء وعدة خيوط وفصوص، وتجملت بعباية سوداء بنقوش سوداء وخطوط برونزية في الأكمام والجهتين، وأخرى سوداء بعدة طبقات تكسوها الخيوط.

عبايات ملونة من وحي خولة المراغي

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عبايات مطرزة لإطلالة عملية ناعمة

عباية سوداء من خولة المراغي

وعن إطلالاتها الأنثوية الرائعة تألقت بعباية مزينة بالذهبي على شكل نقوش وخطوط ودوائر، وأطلت بعباية سوداء بمطاط من الأكمام ونقوش بيضاء على قماش رمادي في الأكمام والمنتصف، وتزينت أطراف الأكمام بفصوص متتالية بيضاء، وأخرى بفصوص على شكل زهور وعدة تطريزات تكمل أناقته، وتزينت بعباية منقوشة من منتصف الأكمام يعلوها خطَّان متتاليان باللون الذهبي وفي العباية أيضًا، ولأخرى أكثر بساطة وأناقة ظهرت بعباية سوداء بخطوط حمراء في منتصف الأكمام ومنتصف العباية، وطغى عليها اللون الرمادي من الأسفل.

عبايات وقفاطين على طريقة الفاشنيستا نهى نبيل