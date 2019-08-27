5 حقائب لا غنى عنها الخريف المقبل.. شاهدي كيف بادرت الفاشينيستا باقتنائها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - ليست هناك طريقة لإضفاء لمسة عصرية على مظهرك في الموسم الجديد أفضل من حقيبة يد أنيقة، وهناك عدد كبير من الاتجاهات توسع دائرة الاختيار لتناسب جميع الأذواق، فأصبحت الحقائب مطروحة بجميع الأحجام تقريباً، كما أن هناك تنوعاً كبيراً في نوع الجلود والتصاميم، وأيضاً الألوان.

من بين ما قدمه مصممو الأزياء على منصة العروض، هناك 5 حقائب ننتظر رواجها خلال الخريف القادم، لاسيما أن الفاشينيستا بادرن باقتنائها خلال الأيام الأخيرة من صيف 2019.



1- جلد التمساح.. خيار مترف

جلد التمساح



تستمر الحقائب المزخرفة بنقشة جلد التمساح في تصدرها صيحات الموضة حتى خريف 2019.. إنها فاخرة وفخمة بطبيعتها، لذا تجعل إطلالتكِ أكثر ترفاً، حتى وإن كانت بسيطة.



2- الحقائب المبطنة لإطلالات النهار

الحقائب المبطنة



شهدت الأزياء المبطنة بشكل عام وجوداً بارزاً على منصة عروض تشكيلات الخريف والشتاء، اللافت أن ما قدمه مصممو الأزياء لا يقتصر على الجاكيتات التي تحميكِ من البرد فحسب، بينما ظهر هذا الاتجاه أيضاً في شكل حقائب رائعة.

لكن سيظل هذا الاتجاه من الحقائب مناسباً أكثر للعمل أو الإطلالات النهارية؛ لأنه يميل إلى النمط الكاجوال. كذلك، لا مانع من اصطحاب حقيبة مبطنة بحجم كبير خلال رحلات السفر.



3- جلد الثعبان

جلد الثعبان



من الفساتين إلى الأحذية والحقائب، تعد طبعة جلد الثعبان واحدة من أكبر اتجاهات الخريف. يضيف الملمس الفاخر لمسة أنيقة إلى أبسط الأزياء مثل الجينز والكنزات الصوف. ارتديها على شكل حقيبة كروس بودي، أو حقيبة دلو، أو حقيبة حزام؛ لإطلالة عصرية.

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4- حقائب الصندوق

حقائب الصندوق



جددي إطلالتكِ عند اختيار حقيبتكِ هذا الموسم مع حقيبة على شكل صندوق مصممة بحرفية. تأخذ حقيبتكِ المسائية الجديدة شكل المكعبات المنحوتة والفريدة؛ لتضيف لمسة عصرية لإطلالة المساء.



5- حقائب الكلاتش النهارية

حقائب الكلاتش النهارية



إذا كنتِ من متابعات الموضة عبر «إنستقرام»، بالطبع صادفتِ مجموعة كاملة من الحقائب الجلدية الفاخرة تحت أحضان الفاشينيستا من كل أنحاء العالم، خاصة بعد أن قدمت علامة بوتيغا فينيتا Bottega Venetta تصميماً عصرياً لحقائب الكلاتش؛ جعلها خياراً مناسباً لإطلالات النهار، كما كانت رفيق الأناقة في الإطلالات المسائية السنوات الماضية.

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