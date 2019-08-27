قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل كيك التايجر، من خلال برنامجها "حلو وحادق" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، بخطوات بسيطة. مقادير عمل كيك التايجر كوب زيت عباد الشمس. نصف كوب لبن. 2 كوب سكر. 3 أكواب دقيق. 4 بيضات. ملعقة فانيليا غامقة. ملح. باكو بيكنج بودر. Advertisements نصف كوب كاكاو خام. كوب لبن. طريقة عمل كيكة التايجر اخلطي الزيت وكوب اللبن والسكر والبيض والفانيليا. ضعي بيكنج بودر على الدقيق مع رشة ملح واخلطيهم. اخلطي جميعهم سويًا. أضيفي بعض الكاكاو ونصف كوب من اللبن على نصف كمية الخليط فقط واخلطيهم جيدًا. ادهني قالب الكيك بقليل من الزيت. اغرفي الخليطين في صينية الفرن بشكل دائري. أدخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. قدميها بدون زينة واستمتعي بشكل الكيك المخططة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كيك التايجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.