الامارات | «سقوط الملاك الحارس» يتصدّر في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن «سقوط الملاك الحارس» يتصدّر في أميركا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم الحركة والإثارة «انجيل هاز فولِن» (سقوط الملاك الحارس) إيرادات دور السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء أول من أمس. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته جيرارد بتلر ومورغان فريمان وجادا بينكيت سميث، إيرادات بلغت 21.25 مليون دولار.
وتراجع إلى المركز الثاني فيلم المغامرة والكوميديا «جود بويز»، محققاً 11.75 مليون دولار.
وجاء في المركز الثالث فيلم «أوفركمر»، الذي يشارك في بطولته أليكس كندريك وشاري ويدمان، محققاً 8.2 ملايين دولار.
واحتل المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة «ذا ليون كينج» (الأسد الملك)، محققاً 8.15 ملايين دولار.
وحل في المركز الخامس فيلم «فاست آند فيوريوس بريزنتس: هوبز آند شو»، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون وجيسون ستاثام، محققاً 8.14 ملايين دولار.
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مليون دولار حققها فيلم فريمان، حسب تقديرات استوديوهات السينما.
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