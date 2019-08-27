الامارات | جزائري يطوِّر مقبساً كهربائياً آمناً

شكرا لقرائتكم خبر عن جزائري يطوِّر مقبساً كهربائياً آمناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوَّر مبتكر جزائري مأخذاً كهربائياً (مقبساً) يحمي من حوادث الصعق بالتيار الكهربائي، بطريقة بسيطة ترفع درجة الأمان عند استخدام الكهرباء في المنازل والمنشآت، أو في أماكن وجود الأطفال بعيداً عن رقابة الأهل.

وصمَّم المبتكر الشاب رمزي جبار المأخذ الكهربائي الجديد ليكون قادراً على عزل الكهرباء بالكامل عن المُستخدِم، وينبع ذلك من طريقة تركيبه القائمة على اعتماد لولب عكسي محكم الإغلاق دون مسامير وبراغٍ، ما يمنع وصول التيار الكهربائي إلى المستخدم والتصاق أشرطة الكهرباء، وارتخاء الوصلات الذي يتسبب عادة في حدوث ماس كهربائي.

ويتكوّن الابتكار الجديد من ثلاثة أجزاء، المأخذ الكهربائي وعلبة المأخذ ولوحة توصيل الأسلاك الكهربائية، وله شكل خارجي دائري يتوافق مع علبة المأخذ لسهولة تركيبه من خلال الدوران العكسي إلى جهة اليسار.

وتعمل هذه الطريقة على رفع درجة الأمان، ومنع وصول التيار إلى يد المُستخدِم، فضلاً عن حماية الأجهزة الكهربائية من الماس.

وقال المبتكر رمزي لـ«مرصد المستقبل» في دبي، إن «الطاقة الكهربائية تحتل اليوم مرتبة متقدمة من ناحية اعتماد الإنسان اليومي عليها للقيام بأعماله، فأغلب أجهزتنا تعمل بالطاقة الكهربائية، وعلى الرغم من أهميتها القصوى في حياتنا إلا أنها لا تخلو من مخاطر عدة، وهو ما دفعني إلى إيجاد حلول وطرق ترفع من درجة أمانها؛ ومن بينها المأخذ الكهربائي المطور، الذي يحد من حوادث الكهرباء ويحافظ على السلامة بكُلفة زهيدة».

وتتسبب عيوب بعض المآخذ الكهربائية التقليدية المتوافرة في الأسواق بحدوث ماس كهربائي، أو حالات صعق لمُستخدميها، أو تتسبب في نشوب حرائق داخل المنازل والمنشآت، فضلاً عن خطورة تسرب المياه إلى أسلاكها الداخلية أثناء التنظيف.

وأضاف رمزي، وهو خريج جامعة مولود معمري، تخصص بيولوجيا، أن «المأخذ الجديد يمتاز بسهولة تركيبه، وقوة التصاقه على الحائط، فلا يمكن إخراجه من مكانه حتى لو سحبناه بالقوة، ويسهل فصل الكهرباء عنه في الحالات الطارئة دون فصل الكهرباء من القاطع الأساسي».

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ويأمل المُبتكِر رمزي جبار (27 عاماً) في الحصول على دعم المستثمرين، ليتمكن من نشر ابتكاره في الأسواق المحلية والعالمية، بعدما سجله رسمياً في المعهد الجزائري للملكية الصناعية الجهة المخوَّلة بمنح براءات الاختراع في بلده.

مشاركات

رمزي جبار. من المصدر

شارك المبتكر رمزي جبار في اللقاء الوطني الأول لاختراعات الشباب بنموذج أولي عن فكرة المأخذ الكهربائي الآمن، وحاز المرتبة الثالثة. وشارك في مسابقة تحدي ابتكار الجزائر مطلع العام الجاري، وحاز المرتبة الثانية.

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عاماً عمر رمزي جبار الذي سجل ابتكاره رسمياً في المعهد الجزائري للملكية الصناعية.