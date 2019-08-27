الامارات | «ناسا» تقطع خطوة نحو تزويد المركبات بالوقود في الفضاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت وكالة «ناسا» الأميركية في أن تُثْبت عمليّاً كفاءة أول أداة من ثلاث أدوات مُصمَّمة لإعادة تزويد المركبات الفضائية بالوقود في الفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية مباشرة.
وخطت مهمة «التزويد الروبوتي بوقود إضافي 3» التابعة لـ«ناسا» خطوة جديدة أخيراً، إذ نجحت أداة الوكالة في تناوُل محوِّل خاص يستطيع تمرير وقود فائق البرودة - ميثان مثلاً أو أوكسجين أو هيدروجين - وفي حمله وتركيبه في مقْرنة خاصة في خزان وقود آخر.
وقد يتيح هذا المشروع ذات يوم أن نزوَّد مركباتنا الفضائية بالوقود - الميثان السائل مثلاً - من عوالم بعيدة، وهذا مهم جدّاً، لأن الاستكشافات الفضائية المستقبلية لعوالم بعيدة - القمر أو المريخ - ستعتمد على قدرتنا على إعادة تزويد مركباتنا بالوقود وهي في الفضاء.
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