الامارات | شرطة أبوظبي تكرّم أصحاب همم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكرّم أصحاب همم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت شرطة أبوظبي عدداً من أصحاب الهمم والعمال، تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، في مبادرة نفذتها إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، بقطاع أمن المجتمع، ممثلة في مركز الدعم الاجتماعي بالعين.

وتأتي المبادرة في إطار حرص إدارة المراكز على المشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية، والتواصل مع فئات المجتمع لتحقيق رسالة الشرطة ودعمها للاستقرار الأسري.

وأشادت شرطة أبوظبي بإنجازات أصحاب الهمم في المحافل الداخلية والخارجية، لافتة إلى أن التكريم يأتي تحفيزاً على مشاركتهم الإيجابية والعطاء في خدمة المجتمع من خلال عملهم في مراكز الدعم الاجتماعي.

وقدمت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي الهدايا للمكرّمين، تقديراً لجهودهم في خدمة المتعاملين.