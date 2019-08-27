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الامارات | أفراح الوحشي والحميري

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العين - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الوحشي والحميري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم فرج خصيف الوحشي، بمناسبة زفاف نجليه، فيصل إلى كريمة عبدالله سعيد محمد الحميري، وحمدان إلى كريمة سعيد يعقوب خميس الوحشي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والمهنئين. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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