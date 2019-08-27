الامارات | أفراح الوحشي والحميري

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الوحشي والحميري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم فرج خصيف الوحشي، بمناسبة زفاف نجليه، فيصل إلى كريمة عبدالله سعيد محمد الحميري، وحمدان إلى كريمة سعيد يعقوب خميس الوحشي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والمهنئين. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة.
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