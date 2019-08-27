الامارات | أحمد مجان محكماً وضيف شرف في «تحدي بريطانيا للاختراع»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت جمعية المخترعين البريطانية المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان ليكون محكماً وضيف شرف النسخة الجديدة لتحدي معرض بريطانيا العالمي للاختراع والتجارة (ITE) 2019. ويأتي الاختيار تقديراً لجهود مجان المتواصلة، وإسهاماته العديدة في عالم الاختراع والابتكار والإبداع والتكنولوجيا والحلول الذكية. Advertisements ومن المقرر تنظيم المعرض بمشاركة مئات المخترعين من 20 دولة خلال الفترة من 29 - 30 أغسطس الجاري في أوليمبيا كينسينغتون بمدينة لندن تحت إشراف المنظمة الدولية للمخترعين (WIIPA)، حيث تضع لجنة مكونة من مجموعة من المحكمين والخبراء فوائد الاختراعات المقدمة من الناحية الاجتماعية والبيئية للبشرية والحاجة إليها، والأصالة والإبداع والتصميم؛ على المحك. ويتضمن الحفل الختامي للمعرض إعلان الفائزين في التصفيات النهائية الكبرى للمتقدمين للجوائز لفئتي الجوائز البريطانية والجوائز الدولية . ويعد الحدث فرصة للمخترعين والمصنعين والتجار لعرض أحدث اختراعاتهم وابتكاراتهم وتبادل المعلومات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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