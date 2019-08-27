الامارات | أفراح النعيمي والغساني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل علي ناصر النعيمي بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة سعيد خصيف الغساني. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الشهامة في أبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ووجهاء القبائل، وحشد من الأهل والمدعوين وأصدقاء العريس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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