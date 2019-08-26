رسالة تهديدية من سائق إلى مخدومته بنشر صور وفيديوهات خاصة لبناتها

"لديَّ فيديوهات أخرى، تواصلي معي إذا لم تتواصلي سوف أرسل الفيديوهات العارية إلى زوجك وأنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي" رسالة تهديدية تلقتها سيدة إماراتية من السائق الخاص، ليهددها بنشر صور خاصة لبناتها وأزواجهن على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن السيدة الإماراتية، صاحبة الـ52 عامًا، فوجئت بإرسال السائق لها هذا التهديد، وقابلت الأمر برفض الحديث معه والاستماع إلى ما يريده، فأبلغت زوجها على الفور بما فعله، الذي أبلغ الشرطة الإماراتية بما حدث.

وبالفعل تم القبض على السائق، واعترف بما ارتكبه موضحًا أنه حصل على الفيديوهات والصور من خلال عمله كسائق لدى السيدة الإماراتية، التي كلفته عدة مرات بإحضار أغراض من منزل بناتها، ومن بينها الهاتف الذي فتحه وشاهد صور بناتها وفيديوهات لهن وهن عاريات، فصورها بهاتفه، وهدد بنشرها على موقع "يوتيوب" لأنه كان مستاء من عمله لديها.

ووجهت النيابة العامة إلى السائق تهمة ارتكاب جناية التهديد بإسناد أمور خادشة بالشرف باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتباشر محكمة الجنايات في دبي القضية.