بفساتين غريبة.. إطلالات كيم كاردشيان في أول حوار لمجلة عربية

قررت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، أن يكون أول ظهور لها على غلاف مجلة عربية بأزياء غريبة، وفساتين خارجة عن المألوف، حيث من المقرر أن تنشر مجلة "فوج" العالمية في نسختها العربية الحوار الذي أجرته مع كيم كادرشيان وزوجها كاني ويست في عدد سبتمبر.

ارتدت كيم حوالي 3 فساتين خلال جلسة التصوير التي خاضتها لصالح المجلة، والحوار معها، وتصدرت الغلاف، مع مقتطفات من كلامها عن شهرتها ومسيرتها الفنية وزواجها.

تميزت الفساتين كلها بأنها غير مألوفة ولها ستايل قديم من حقبة الخمسينيات، أول تلك الفساتين كان ضيقا مستوحى من العصور الوسطى في أوروبا، من لونين وشعرها كان ضفيرة طويلة وزينت الأقراط إطلالتها.

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أما الفستان الثاني فميزته الشراشيب الطويلة، وكان من اللون الأبيض، وأكملت اللوك بشابو كبير.

الفستان الثالث كان من اللون الأسود، ميزه الجوانتي الشيفون الذي ارتدته على الفستان الطويل اللامع.

وكان أبرز ما جاء في الحوار إنها كانت تسعى للشهرة في بداية مشوارها الفني ولا تخجل من ذلك، كما أنها تشعر بالفخر لظهورها لجمهورها وهي في أفضل وأسوأ حالاتها، ما يجعلها نجمة طبيعية.