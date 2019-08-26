نقيب المأذونين: حالات زواج القاصرات لا يمكن حصرها أو تخيلها

قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها من زواج القاصرات كثيرة جدا ولا يمكن حصرها ولا يمكن تخيلها.

وأضاف عامر، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن توثيق هذا النوع من العقود مجرَّم، لكن الزواج نفسه ليس مُجرَّمًا، مشيرًا إلى أن النقابة طالبت الجهات المسؤولة منذ عدة سنوات بالتعامل مع هذه الإشكالية.

ووجَّه نقيب المأذونين، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي أخطر مديريات الأوقاف بجميع أنحاء الجمهورية بعدم إتمام عقد زواج إلا بمعرفة المأذون داخل المساجد ويشترط موافقة إدارة الأوقاف الذي يتبعها المسجد لإتمام الزيجة، وذلك بعد تسليم صورة من بطاقة الزوجة لضمان عدم وجود منتحل صفة المأذون.