صور.. ريم البارودي تمارس "اليوجا" في حمام السباحة

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها أثناء ممارستها التأمل "اليوجا" داخل أحد حمامات السباحة. وظهرت "البارودي" في صورتين بصحبة طفلة صغيرة، وعلقت باللغة الإنجليزية قائلة: "التأمل.. مصغر لي". Advertisements وتلقت "البارودي" الكثير من تعليقات متابعيها على الصورتين: "امرأة لطيفة".. "ربنا يحميكم".. "عسل يا ريمو". ويذكر أن الفنانة ريم البارودي، احتلفت بعيد ميلاد تيم وتاليا، ابني شقيقتها دينا داخل منزلها، بحسبما نشرته على "إنستجرام" من صور وفيديو من حفل عيد الميلاد، معلقة: "ربنا يحميكم ويبارك فيكم يا رب يا دينا تفرحي دايما بيهم وتشوفيهم أحسن الخلق".

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