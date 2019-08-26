السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه في أول ظهور بعد وفاة طليقته.. ومتابعون: "خد بالك من عيالك"

في أول ظهور وتفاعل له عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد وفاة طليقته، نشر الفنان أحمد السعدني صورة تجمعه بنجله عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر السعدني بملابس البحر، ونظارة شمسية، وكاب، مع لحية كثيفة، وكان محتضنا نجله الصغير، على يخت على البحر، وقال في تعليقه على الصورة إنه يحتفل بمناسبة عيد ميلاد نجله.

وكتب الفنان أحمد السعدني في تعليقه على الصورة موجها كلامه لابنه ياسين، "غدا سيكون عمرك 8 سنوات، قردي الصغير، كما طلبت مني هذا المنشور هو هدية عيد ميلادك، لذا لا تعتقد أنني سأدفع مقابل هدية أخرى".

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المنشور لقى تفاعلا كبيرا من متابعي وجمهور السعدني عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "كل سنة وهو طيب وبخير"، وقال آخر "خد بالك من عيالك يا أحمد ملهمش غيرك الله يقدرك"، وقال آخر: "وربنا يخليهولك"، وفي تعليق على عدم شرائه هدية: "ده إنت بخيل ولا إيه".

وكان السعدني قد نعى طليقته مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة مؤثرة، وتحدث عن علاقته بها والخلافات المتكررة التي نشبت بينهما، وأدت إلى الطلاق والانفصال في نهاية المطاف، قبل وفاتها بسبب أزمة قلبية مفاجئة.