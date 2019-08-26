ليست مخدرات.. 6 أطعمة شائعة تصيبك بالهلوسة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونستلو - يعتقد البعض أن المخدرات هي الوحيدة، التي تسبب الهلاوس البصرية والسمعية، في حين أن هناك بعض الأطعمةـ، التي لها تأثيرات مشابهة، من حيث قدرتها على تغييب الوعي، والدوار والغثيان في بعض الأحيان. لمزيد من القراءة عن: "ليست مخدرات.. 6 أطعمة شائعة تصيبك بالهلوسة" اضغط هنا

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