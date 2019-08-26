من السوبر ماركت.. 9 منتجات مفيدة للصحة يمكنك شراءها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
يمتلئ السوبر ماركت بالعديد من المنتجات الضارة بالصحة مثل السوسيس واللانشون والأطعمة المعلبة والحلوى والعصائر، في حين تتوافر بعض المنتجات المفيدة لصحة الجسم.
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