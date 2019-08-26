محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
تمكنت عجوز يونانية من عبور 18 ميلا بحريًا من بلدة سكالا بجزيرة كيفالونيا غرب اليونان إلى كيليني بجزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان على قاربها الشراعي، واستغرقت ست ساعات بدون توقف.
وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، أن انستازيا جيروليماتو، تسعى من خلال محاولتها الناجحة إلى دخول موسوعة الأرقام القياسية "جينيس" باعتبارها الوحيدة في عمر 81 عامًا التي تمارس رياضة ركوب الأمواج، وهي تستعد لهذا اليوم منذ 40 عامًا.
وأشارت الصحيفة، إلى أنها كانت تبحر في بحار اليونان وخارجها ونقلت عن انستازيا قولها: "تجربة الإبحار بمفردها على البحر فريدة من نوعها، إنها تشبه النورس الذي ينتظر النسيم الحلو ليأخذه بعيدًا".
وقالت وهي تتحدث عن لقاءات مع الدلافين والحيتان والتكوينات الصخرية للبحر: "اتساع البحر جميل جدا، هناك الكثير من السحر لا يمكن وصفه".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 80 عاما وتسعى لدخول جينيس في ركوب الأمواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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