كيم كارداشيان في أول حوار لها مع مجلة عربية.. والمحاور زوجها

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، غلاف مجلة "فوج" ذات النسخة العربية في شهر سبتمبر المقبل، ويعتبر الحوار هو الأول لها مع مجلة عربية، كما أنه اتسم بطابع خاص فالمحاور هو زوجها كاني ويست، مطرب الراي الأمريكي.

وتحدثت "كيم" في محاور مختلفة مع زوجها مطرب الراي، منها الهوس بالشهرة الذي أصابها في فترة سابقة من حياتها، فقالت: "نعم أوافقك على أن الشهرة يمكن أن تسبب الإدمان، واستغرقت وقت طويل حتى أستوعب حجم الضياع الذي يمكن أن يصل إليه المرء إن ركز عليها أكثر من اللازم.. كنت مهووسة بالشهرة هوس محرج، لكن تركيزي تحول".

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وتابعت في حديثها للمجلة: "لست نادمة على الظهور أمام العالم أجمع، حتى في أسوأ الأوقات.. أخبرني الناس خلال السنوات الماضية أن ذلك ساعدهم وأشعرهم أنهم ليسوا وحدهم ممن يواجهون هذه المحن".

وتطرقت نجمة تلفزيون الواقع في حديثها عن شعورها بالمسؤولية تجاه أبنائها: "لم أكن أشعر بالمسؤولية في أن أكون قدوة يحتذى بي، حتى أصبح لدي أبناء".

سألها "كاني" عن أي من شقيقتها هن الأقرب لها، فأجابتها بأنها تعتبر ذلك من النقاط المتغيرة في حياتها، من فترة لأخرى، مثل العلاقة مع الأصدقاء وأفراد العائلة، لكن بالنسبة للعام 2019، فهي ترى وجود انسجام بينها وبين شقيقتها الصغرى، كلوي.