قاطعتها أسرتها.. شباب يعترضون طريق سائقة سعودية في الرياض

كانت تقود سيارتها بعد الفجر بقليل، قبل أن يعترضها شبان وتضطر إلى التوقف بالسيارة والنزول منها، الأمر الذي صور في مقطع فيديو وتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفيديو سبب مشاكل كثيرة للسيدة نورة الدوسري التي تسكن في الرياض، والتي روتها لصحيفة "سبق السعودية"، موضحة أنها نزلت بعد الفجر بقليل وكانت معها ابنتها الصغيرة، فتعمل لدى إحدى شركات التوصيل بالسيارات.

وكانت في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز طريق الخير سابقًا، اعترضها مجموعة من الشباب الذين توقفوا على جانب الطريق، بسيارات كثيرة دون أرقاما واضحة، وأجبروها على التوقف بعدما اعترضها شابان، وطلب منها ثالث أن تتوقف.

وبمجرد توقفها أجبروها على النزول من السيارة، وحاول الشباب إيذائها، فانهارت في البكاء، وكذلك طفلتها التي كانت في المقعد الخلقي، وبمجرد رؤية الصغيرة تراجع الشباب عن الإيذاء وابتعدوا عنها وعن سيارتها.

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واصلت "نورة" طريقها وأوصلت عميلتها وعادت للمنزل، إلا أن تأثير الفيديو المؤذي لها نفسيا لم يتوقف عند هذا الحد، فقاطعتها أسرتها بسبب المقطع المصور المنتشر عبر "السوشيال ميديا"، والذي يحتوي على أذى لها.

وقررت "نورة"، إعادة السيارة إلى مكتب التأجير فهي لا تملكها، وتوقفت عن العمل بسبب ما تعرضت له من أذى كبير سواء من الشباب أنفسهم، أو من قبل المحيطين بها لهذا الأمر، وناشدت الجهات الأمنية، القبض على الشبان الذين أجبروها على التوقف، ومحاسبتهم.