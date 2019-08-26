"رقص ومسرح ولعب".. جولة زوجات الزعماء مع بريجيت ماكرون في فرنسا

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أجرت زوجات زعماء قمة الدول السبع "G7"، جولة بصحبة بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، في مدينة بياريتس جنوب غرب فرنسا، والتي تقام بها جلسات القمة، وزاروا بلدة إسبيليت في إقليم الباسك الفرنسي المعروفة بفلفلها، ومن زوجات الزعماء الللاتي أجرين الزيارة:
ميلانيا ترامب
صحبت زوجة الرئيس الفرنسي في جولتها ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي.
آكي آبي
زوجة رئيس الوزراء الياباني آكي آبي.
مالجورزاتا توسك
زوجة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي مالجورزاتا توسك.
جيني موريسون
زوجة رئيس الوزارء الأسترالي أسكوت موريسون.
سيسيليا موريل
السيدة الأولى في تشيلي سيسيليا موريل
وتوجهن عقب ذلك لزيارة بمدينة كامبو لي بان، واستقبلن بالرقصة التقليدية التي تعرف باسم "أوريسكو"، ثم زيارة متحف الأديب الفرنسي إدموند روستان، مؤلف مسرحية "سيرانو دو برجوراك".
وذكرت صحيفة "لا ديبيشيه" الفرنسية، أن السيدات شاهدن عرضاً للعبة "باسك بيلوتا"، وزرن متاجر وتذوّقن مشروب "السانجريا" محلي الصنع.
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