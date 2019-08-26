رضوى الشربيني تعلن إطلاق حملة لعلاج مرضى السمنة: "لما تخسي هتبقي أحلى"

أعربت الإعلامية رضوى الشربيني، مُقدمة برنامج "هي وبس" عبر قناة "سي بي سي سفرة"، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور حول الثلاث حلقات الأولى من الموسم الجديد، والذي انطلق يوم الخميس الماضي، قائلة: "كنت خايفة جدًا، ولم أستطع النوم بسبب القلق".

ووصفت "الشربيني"، في "فيديو لايف" لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الأيام الماضية، بالصعبة جدًا، بسبب التوتر الذي كانت تعيش فيه، تخوفًا من ردود فعل الجمهور، مؤكدة أن الحلقات المُقبلة سوف تشهد العديد من المفاجأت من خلال إطلاق المبادرات والمسابقات.

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وأوضحت أنها ستطلق مباردة لمرضى السمنة، خلال حلقة يوم الخميس المُقبلة، مبينة أن البرنامج يتبنى 30 سيدة لمُساعدتهن في اكتساب رشاقتهن من جديد، متابعة: "عاوزاكم تخسوا.. إنتي حلوة لكن لما تخسي هتبقى حلوة أكتر"، لافتة إلى إطلاق مبادرات أخرى، منها العناية بالبشرة والشعر.