كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف: العالم أصبح مكان أفضل

شاركت الفنانة السورية كندة علوش متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها مع زوجها الفنان عمرو يوسف خلال قضائهما الإجازة الصيفية.

وظهرت "علوش" وهي محتضنة زوجها بجوار أحد الحدائق، وعلقت باللغة الإنجليزية: "بجانبك.. يصبح اللون الأخضر أكثر خضرة، والعالم يصبح مكانًا أفضل للعيش فيه".

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وتلقت الفنانة السورية العديد من التعليقات التي حملت "إيموشن" القلوب، ومنها: "ربي يسعدكم حبيبتي"، "ربنا يخليكم لبعض"، "ربنا يخليك زوجك وبنتك أنت وزوجك من أحسن الأزواج في الوسط الفني وحشتونا كثير".

وكانت آخر أعمال الفنان عمرو يوسف الفنية، مشاركته في بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذي تم عرضه خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة أحمد عز وأحمد داوود وأحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح، ومن إخراج طارق العريان.