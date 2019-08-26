الامارات | لدمية الجالسة خلف مقود سيارة في الفضاء.. SpaceX ستطلق مركبة لتفقدها

شكرا لقرائتكم خبر عن لدمية الجالسة خلف مقود سيارة في الفضاء.. SpaceX ستطلق مركبة لتفقدها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ا
أطلقت شركة SpaceX سيارة رودستر إلى الفضاء منذ أكثر من عام ونصف العام، ومازال متابعو التجربة يفكرون بمصير الدمية ستارمان التي تجلس خلف مقود القيادة.
وأعلن المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك في تغريدة على موقع «تويتر» أن الشركة ستطلق مركبة فضائية صغيرة خلال الأعوام المقبلة لتفقد سائق السيارة، وذلك في إجابة عن سؤال طرحه أحد متابعيه على الموقع عن إمكانية إطلاق مركبة لالتقاط صور لستارمان، كما نقل «مرصد المستقبل» في دبي.
وأضاف «المرصد»: «لم يقدم ماسك أي تفاصيل إضافية عن المهمة الجديدة، أو عن أهميتها، لكن من غير المحتمل أن يكون التوقيت عشوائياً، فمن الممكن أن تكون هذه المهمة جزءاً من مهمة أكبر، أو ربما سيصل ستارمان إلى موقع مثالي لالتقاط صور معه».
وربما لا يكون ماسك قلقًا بشأن بعد ستارمان عن الأرض خلال موعد اللقاء مع مركبة سبيس إكس، وإن كان كذلك، فربما يكون أفضل موعد لالتقاط صورة هو عندما يصبح على بعد 51 مليون كيلومتر من الأرض في شهر نوفمبر من العام 2020.
لكن من المؤكد - بغض النظر عن أهمية التوقيت في خطط ماسك - أن دمية ستارمان لن تكون الأخيرة.
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