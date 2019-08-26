لمرضى الضغط.. دليلك لاتباع أنظمة الدايت دون مضاعفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم:
يعاني مرضى الضغط من الشعور بالهبوط عند اتباع أنظمة الحمية الغذائية "الدايت"، نتيجة افتقاد الجسم للعناصر الغذائية التي يحتاجها، مثل البوتاسيوم، الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.
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